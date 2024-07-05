شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: 3 خطوات سنتبعها بعد صدور عقوبات الكاف بسبب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن هناك 3 خطوات سيتم اتباعها فى المرحلة المقبلة، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عقوبات ضد الزمالك بسبب مراسم التتويج فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سالم فى تصريحاته لـ"الخليج 365" سنتبع 3 خطوات، الأولى طلب حيثيات الحكم، والثانية بعد وصول الحيثيات سنتقدم باستئناف بعد سداد الرسوم، والخطوة الثالثة إعداد مذكرة بالرد على ما جاء بحيثيات الحكم.

ووقع "كاف" عقوبات على نادى الزمالك، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية، ومراسم تسليم الكأس والميداليات، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى استاد القاهرة.

وأكد المركز الإعلامى لاتحاد الكرة، إن الكاف غرم الزمالك 200 ألف دولار، ويمنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات- اثنتان منهم مع إيقاف التنفيذ.