شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عماد حمدي أمام الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الإسماعيلى، خدمات عماد حمدى لاعب وسط الدراويش أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة دورى Nile.

وشارك عماد حمدي في تدريبات الإسماعيلي بشكل كامل ليعلن جاهزيته لمباراة الزمالك بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام سيراميكا التي خسرها الدراويش بهدف نظيف، في الجولة الماضية من الدوري.

من جانب آخر، يبحث إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى عن الفوز الخامس له تاريخيا على الزمالك، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من دورى nile.

وتعد موقعة الأحد المقبل هي التاسعة عشر لإيهاب جلال أمام الزمالك، حيث سبق أن واجه الزمالك في 18 لقاء، نجح في الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 10 مواجهات، خلال قيادته لـ5 أندية هي الإسماعيلى والمصرى والمقاصة وتليفونات بنى سويف وكهربا الإسماعيلية.

جاءت الانتصارات الأربعة لإيهاب جلال 3 مرات مع مصر المقاصة ومرة وحيدة مع المصرى، ولم يسبق أن فاز على الزمالك مع الإسماعيلى.