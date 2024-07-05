طائرة مصر تتخطى قطر وتضرب موعدًا مع الصين بنصف نهائي كأس التحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل المنتخب الوطني المصري لكرة الطائرة، إلى دور نصف نهائي كأس التحدي العالمي بعد الفوز في وقت سابق من اليوم الجمعة على نظيره القطري بنتيجة 3-2.

وتستضيف دولة الصين خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري منافسات بطولة كأس التحدي العالمي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:25-16 لصالح منتخب مصر، 23-25 لصالح منتخب قطر، 25-27 لصالح منتخب مصر، 25-20 لصالح منتخب قطر، 15-13 لصالح منتخب مصر.

محمد مصطفى "لعبة"، لاعب المنتخب الوطني كان الأكثر تسجيلاً للنقاط بين اللاعبين بـ 20 نقطة يليه محمد عادل "دولا" بـ 18 نقطة ورضا هيكل بـ 16 نقطة.

وضربّ بذلك منتخب مصر موعدًا في دور نصف النهائي مع نظيره الصيني.

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