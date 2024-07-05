"مواجهات متوازنة".. تاريخ مواجهات إسبانيا وألمانيا قبل لقائهما في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب ألمانيا نظيره المنتخب الإسباني اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وستنطلق صافرة بداية المباراة،، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "إن إتش بي أرينا" بألمانيا.

وكان المنتخب الإسباني تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى منتخب جورجيا في دور ال 16 من البطولة، بعد الفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تمكن منتخب ألمانيا من الصعود إلى الدور ذاته، بعد الفوز على حساب منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، ندية كبيرة بينهما، حيث سبق أن تواجها معاً في 26 مباراة من قبل، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات، وحضر التعادل في 9 مباريات.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، نجد أن المنتخبين تواجها معاً من قبل، في 3 مباريات سابقة بالبطولة، تمكن خلالهم المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وبشكل عام سجل لاعبو المنتخب الإسباني 32 هدفاً في مرمى منتخب ألمانيا، وتلقت شباكهم 31 هدفاً.

ويتقاسم الثنائي الإسباني فيران توريس وراؤول جونزاليس، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معاً، برصيد ثلاثة أهداف لكلا منهما.

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