"لامين في مواجهة موسيالا".. التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وألمانيا في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب ألمانيا اليوم، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "إم إتش بي أرينا" بألمانيا.

ويدخل منتخب ألمانيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميتش، روديجر، جوناثان تاه، ديفيد راوم.

الوسط: إيمري تشان، كروس، جوندوجان.

الهجوم: ليروي ساني، جمال موسيالا، هافيرتز.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا، لي نورماند، إيمريك لابورت، كارفاخال.

خط الوسط: فابيان رويز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، موراتا، لامين يامال.

وكان المنتخب الإسباني تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى منتخب جورجيا في دور ال 16 من البطولة، بعد الفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تمكن منتخب ألمانيا من الصعود إلى الدور ذاته، بعد الفوز على حساب منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين دون مقابل.