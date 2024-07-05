أحمد دياب: خروج لاعبي الأهلي وبيراميدز من معسكر المنتخب الأولمبي غير وارد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، إن خروج أي من لاعبي بيراميدز أو الأهلي من معسكر المنتخب الأولمبي أمر غير وارد.

وأضاف دياب، خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة:"لا يوجد أي استثناء لأي لاعب بالقائمة التي اعتمدها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي؛ فالاتفاق مع جميع الأندية التي ارتبط لاعبيها بالقوام الأساسي للمنتخب على ألا يوجد استثناءات أو اعتذارات للخروج".

وأوضح دياب بعدم وجود أي نية للتراجع عن اتفاق تم مع الأندية برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن قائمة معسكر المنتخب الأولمبي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين، ماعدا الثنائي محمد النني وأحمد زيزو، على أن ينضما يوم الأحد المقبل؛ استعداداً للمشاركة بأولمبياد باريس 2024.

وجاءت قائمة منتخب مصر تحت 23 عاماً استعداداً لأولمبياد كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات: إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

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