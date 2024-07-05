لحظة بلحظة.. إسبانيا 0 - 0 ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ويدخل منتخب ألمانيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميتش، روديجر، جوناثان تاه، ديفيد راوم.

الوسط: إيمري تشان، كروس، جوندوجان.

الهجوم: ليروي ساني، جمال موسيالا، هافيرتز.

ويدخل منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا، لي نورماند، إيمريك لابورت، كارفاخال.

خط الوسط: فابيان رويز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، موراتا، لامين يامال.

ملخص بأبرز أحداث المباراة: