الامارات | نتيجة مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا في كأس أوروبا 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطاح المنتخب الإسباني بنظيره الألماني صاحب الأرض من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (2-1) عن طريق البديل ميكيل ميرينو في المباراة التي أقيمت في شتوتغارت.

افتتح البديل داني أولمو التسجيل لإسبانيا (51)، قبل ان تعادل ألمانيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر البديل الآخر فلوريان فيرتس (89). إلا انّ كلمة الفصل كانت لميرينو (120).

ويتشارك المنتخبان الألماني والإسباني الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية بثلاثة كؤوس، وتلتقي اسبانيا في نصف النهائي الثلاثاء مع الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.

وجاء بداية اللقاء بدنية بامتياز، سيما من الجانب الالماني الذي كان واضحا تركيزه على كسر عزيمة اللاعبين الإسبان من خلال اظهار شخصية صارمة على ارض الملعب.

ودفع المنتخب الإسباني الثمن مبكرًا من خلال إصابة لاعبه الشاب بيدري (21 عاما) إثر عرقلة من توني كروس، ليضطر المدرب لويس دي لا فوينتي إجراء تبديل مبكر من خلال الدفع بأولمو (8).

وسيطر الحذر على المباراة مع افضلية طفيفة للمنتخب الإسباني، فتقدم ابن الـ 16 عاما لامين جمال على الجهة اليمنى قبل ان يمرّر الى فابيان رويس المتمركز على مشارف المنطقة ليسدّد الاخير فوق العارضة (17).

ولم يتأخر المنتخب الإسباني لهزّ شباك ألمانيا بعد ان تقدم جمال مجددا على الجهة اليمنى قبل ان يمرر كرة متقنة لأولمو الذي تابعها مباشرة في الزاوية المنخفضة اليسرى لمرمى الحارس نوير (51).

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي أثمر الضغط الالماني اخيرا التعادل اثر كرة عرضية وصلت الى كيميش الذي اعادها برأسه الى فيرتس المتمركز داخل المنطقة فسددها قوية في الشباك الإسبانية (89).

ونجح المنتخب الإسباني في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني إثر كرة عرضية لأولمو تابعها البديل ميرينو برأسه في زاوية المرمى (120).

وشهد اللقاء طرد داني كارفخال في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني بعد نينله بطاقتين صفراوين ليغيب عن نصف النهائي.