بيدري يُثير مخاوف المنتخب الإسباني بعد إصابته القوية

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بعدما تعرض لاعب الوسط بيدري للإصابة خلال مواجهة ألمانيا، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية.



ونجح المنتخب الإسباني في التأهل للدور نصف النهائي، بعدما فاز على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.

ولم يستطع بيدري استكمال المباراة، فقد خرج في أول 10 دقائق من الشوط الأول بعدما تعرض لتدخل قوي من قِبل توني كروس.

وغضب لويس دي لا فوينتي، المدير الفتي للمنتخب الإسباني، من التحكيم لعدم حصول كروس على أي بطاقة جراء تدخله على بيدري.

وكشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن الطاقم الطبي للمنتخب الإسباني، قام بأصدر بيان جاء فيه: "خدماتنا الطبية تقوم بتقييم التواء جانبي داخلي في الركبة اليسرى لبيدري".

وتابع: "نحن في انتظار الاختبارات لتقييم درجة الإصابة وما يتعلق بها".

وتركد التقارير الصحفية أن هناك احتمالية كبيرة لغياب بيدري عن باقي مشوار إسبانيا في البطولة.