ماذا قدم داني أولمو بطل موقعة إسبانيا وألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح داني أولمو في قيادة منتخب بلاده إسبانيا في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا، يعد الانتصار على ألمانيا في ربع النهائي، ليحصد جائزة اللاعب الأفضل في المباراة.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا، على حساب ألمانيا بعد الفوز عليهم بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في دور ربع النهائي.

وساهم أولمو في هدفي منتخب إسبانيا بعدما كان البديل السحري بعد مشاركته بدلا من بيدري الذي تعرض لإصابة قوية، ليسجل الهدف الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني بعد كرة عرضية مميزة لزميله ميرينو، وقدم “أولمو” مستويات جيدة بعد تسديده مرتين على المرمى منهم جاءت هدفا، بالإضافة لصناعة 3 فرص محققة للتسجيل لزملاءه.

أصبح منتخب إسبانيا اول المتأهلين إلى دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا، وينتظر المنتخب الإسباني الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال، ويحلم اللاروخا بتحقيق اللقب الغائب منذ 12 عاما، والتتويج بالكأس الأوروبية للمرة الثالثة.