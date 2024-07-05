داني أولمو: "الروح" سبب فوز إسبانيا على ألمانيا وأتمنى عودة بيدري سريعا

ياسر رشاد - القاهرة -

علق داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا على التأهل إلى نصف نهائي يورو 2024 على حساب المنتخب الألماني مستضيف البطولة الأوروبية في النسخة الحالية.

وفازت اسبانيا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت لأشواط إضافية كان بطلها داني أولمو الذي سجل هدفا وصنع أخر وقاعد اسبانيا إلى نصف النهائي.

قال أولمو في تصريحاته عقب اللقاء:"عندما لا يستجيب الجسد نلعب بالقلب والروح، هذا ما فعلناه في اللحظات الأخيرة من مباراة اليوم الصعبة".

وأضاف رجل مباراة اسبانيا وألمانيا "إنه لشرف كبير أن ألعب مع هذا الفريق العظيم، لقد قاتلنا حتى النهاية وحققنا ذلك، إنها فرحة كبيرة".

وواصل:"حان الوقت للاحتفال، ولكن بهدوء لأنه في غضون أيام قليلة سنخوض لقاء قبل النهائي".

وعن إصابة بيدري قال أولمو "دعونا نأمل أن تكون إصابة بيدري مجرد ضربة بسيطة لأنه لاعب مهم جداً".

وأتم"هذا الفوز من أجل بيدري، والآن سنركز على نصف نهائي اليورو".

وتنتظر إسبانيا في نصف النهائي، الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا، التي تقام مساء اليوم الجمعة.

