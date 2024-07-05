في مباراة ملحمية.. أنتوني تايلور حكم مواجهة إسبانيا وألمانيا يثير الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - آثار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الجدل بعدما منح العديد من البطاقات الصفراء في مباراة إسبانيا وألمانيا والتي جمعت بينهما اليوم في ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

شهدت المباراة تدخلات عنيفة من كل المنتخبين، ما اسفر عن تلقي عدد كبير من اللاعبين للبطاقات الصفراء التي وصلت إلى 15 بطاقة، بالإضافة لطرد.

وصل عدد المخالفات في المباراة إلى 32 مخالفة، حيث شهد الشوط الأول كانت 15 مخالفة، مما جعل الحكم الإنجليزي تايلور، يضطر للسيطرة على المباراة التي شهدت ألتحامات قوية بين اللاعبين.

كان من نصيب منتخب إسبانيا 7 بطاقات صفراء بالإضافة لحصول كاربخال على بطاقة ثانية ليتحصل على بطاقة حمراء، أما ألمانيا فقد تلقى لاعبوها 8 إنذارات.

وصهد منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا، على حساب ألمانيا بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في دور ربع النهائي.

وستحرم البطاقة الصفراء منتخب إسبانيا من المشاركة ثلاث لاعبين في دور نصف النهائي، حيث ينتظر اللاروخا المتأهل من مباراة فرنسا والبرتغال.

يغيب دانيال كارفاخال، بعد تلقيه بطاقتين صفراء ثم حمراء، بالإضافة لألفارو موراتا وروبن لي نورماند لتراكم البطاقات.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا، بعدما سجل الهدف الثاني في الأشواط الإضافية عبر رأسية ميكيل مورينو، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح اللاروخا.

أصبح منتخب إسبانيا بقيادة لافوينتي أول الصاعدين إلى دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا، وينتظر المنتخب الإسباني الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال، ويحلم اللاروخا بتحقيق اللقب الغائب منذ 12 عاما، والتتويج بالكأس الأوروبية للمرة الثالثة.