ناجيلسمان يعلق على خسارة ألمانيا أمام إسبانيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - علق يوليان ناجيلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا على خسارة المانشافت أمام اسبانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024 بهدفين لهدف.

ألمانيا ودعت يورو 2024 أمام جماهيرها حيث أنها تستضيف النسخة الحالية على أراضيها لتتبخر أحلام المانشافت أمام الماتادور الاسباني.



وقال ناجيلسمان في تصريحات عقب المباراة "إنه أمر مؤلم لأننا لن نكون قادرين على تقديم أداء أفضل لمدة عامين آخرين. وربما لن أخوض بطولة أخرى على أرضي في مسيرتي. لو كان أدائنا سيئًا، لكان الأمر مستحقًا وبعد ذلك كنا سنفعل ذلك".



وأتم حديثه: "لا يجب أن أقف هنا وأقاوم دموعي، ولا أعرف حتى ما هي الخطة الآن لأنني لم أخطط للتخلص من فريقي وأنا لدينا مهمة التفكير في الفريق الآن وما هو الصحيح ما يجب القيام به في دوري الأمم في سبتمبر".

ويرى ناجيلسمان أن الوقت قد حان الان من أجل التركيز على منافسات دوري الأمم الأوروبية والتي سوف تبدأ بداية من شهر سبتمبر المقبل.