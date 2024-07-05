يورو 2024.. داني أولمو رجل مباراة ألمانيا وإسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل داني أولمو، لاعب منتخب اسبانيا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المنتخب الألماني، في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وفازت اسبانيا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت لأشواط إضافية، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات ربع نهائي اليورو.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق داني أولمو في الدقيقة (51)، وميكيل ميرينو في الدقيقة (119)، لمنتخب اسبانيا بينما سجل هدف ألمانيا الوحيد فلوريان فيرتز في الدقيقة (89).

وحصل داني أولمو على الجائزة بعد مساهمته في هدفي اسبانيا حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني في الوقت القاتل.

وتنتظر منتخب إسبانيا في نصف النهائي مواجهة الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا، التي تقام مساء اليوم الجمعة.

ساهم أولمو في 5 أهداف كبديل في بطولة كأس الأمم الأوروبية (سجل هدفان، صنع 3 أخرين).

وعادل إنجاز سيسك فابريجاس صاحب أفضل معدل بين جميع اللاعبين في المسابقة القارية على الإطلاق، بالمساهمة في 5 أهداف ( سجل هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة).