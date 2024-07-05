أشرف صبحي: لشباب العربي دورا في تنمية مجتمعاتهم والنهوض بها

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي تهنئة جموع الشباب العربي بيوم الشباب العربي، والذي يصادف الخامس من يوليو كل عام، والذي اعتمده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته الـ 66 للتركيز على تطوير العمل والتعاون الشبابي العربي في مختلف المجالات.

يوم الشباب العربي

وأكد وزير الشباب والرياضة أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة لاستحضار الدور المهم الذي يلعبه الشباب العربي في تنمية مجتمعاتهم والنهوض بها، مشيراً إلى أن تخصيص يوم للاحتفاء بالشباب العربي من كل عام يعبر عن التقدير الكبير الذي يحظون به في المؤسسات العربية الرسمية، معرباً عن ثقته الكبيرة في قدرة هؤلاء الشباب على مواجهة كل التحديات والإسهام في التنمية المستدامة لاوطانهم العربية.

جامعة الدول العربية

الشباب كلمة السر

أشار "صبحي" إلى أن الاحتفاء بالشباب العربي يجسد الدور الحيوي الذي يؤدونه في تشكيل مستقبل أمتنا العربية، ويعكس أيضا رؤى القادة العرب وتوجيهاتهم الحكيمة في دعم الشباب، باعتبارهم قادة وشركاء أساسيين أثبتوا جدارتهم بما حققوه من مكتسبات رسخت مكانتهم، وعززت الرهان على وعيهم ونضوج أفكارهم، والتي تسهم في رسم السياسات المستقبلية الرامية إلى تمكينهم.

رسالة لشباب العرب

وقال الدكتور أشرف صبحي: "بهذه المناسبة فإننا ندعو جميع شبابنا العربي للتكامل واستثمار طاقاته للمساهمة في البناء الاقتصادي والنمو المتسارع الذي تشهده الدول العربية على مستوى مختلف القطاعات، كما نؤكد عزمنا على المضي قدما في بذل المزيد من الجهود الرامية لتمكين الشباب العربي، حتى يتبوأ مكانته الحقيقية، ويحقق أحلامه في البناء والنمو والأمل".

ولفت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حرص المجلس علي تنفيذ ابعديد من البرامج والفعاليات التي من شأنها دعم القطاع الشبابي واستيعاب الشباب بشكل كامل، ذلك الأمر الذي يزيد من تفاعلهم وانخراطهم وإدماجهم في المجتمع بشكل ايجابي.

احتفال جامعة الدول بيوم الشباب العربي

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبري خلال الشهر الجاري بجامعة الدول العربية للاحتفال بيوم الشباب العربي، تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعة.