المنتخب الأوليمبي يواجه أوكرانيا والعراق قبل السفر للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ عصر اليوم معسكر منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم كلا من الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.

هذا ومن المقرر أن يغادر المنتخب الاوليمبي القاهره متوجها إلى مدينة بوردو الفرنسيه يوم الاربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى لاجراء مباراتين وديتين امام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى ثم امام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته

على ان يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نانت الفرنسيه والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الاولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات اسبانيا واوزبكستان والدومينيكان.

وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى وزاره الشباب والرياضة وكل الأندية والى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.