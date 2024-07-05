جناح جورجيا يهدد بقاء محمد صلاح مع ليفربول

يهدد جناح منتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا، عرش الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

حيث أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول يسعى إلى تحطيم رقمه القياسي في الانتقالات للتعاقد مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا خلال فترة انتقالات الصيف الحالي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود احتمالية لبقاء لاعبين مثل لويس دياز وكودي غاكبو وديوغو جوتا ومحمد صلاح مع نادي ليفربول في الموسم المقبل، إلا أن هناك رغبة في العثور على جناح جديد.

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ويتبقى عام في عقد محمد صلاح مع ليفربول حيث ينتهي في صيف 2025 بشكل رسمي ويتم التفاوض في الوقت الحالي من أجل تجديد عقده.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد رفض انضمام محمد صلاح إلى المنتخب المصري الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.