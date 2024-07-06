"قانون حماية الطفل يحكم".. لماذا تم استبدال لامين لامال خلال مباراة إسبانيا وألمانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد المدير الفني للمنتخب الإسباني، دي لا فوينتي، للدفع بنجمه الشاب لامين لامال لدقائق محدودة وعدم إكماله للمباريات في النسخة الجارية من يورو 2024.

وشارك لامال لمدة 63 دقيقة خلال مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة وانتهت بتأهل إسبانيا لدور نصف النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

لافوينتي كان قد دفع لأول مرة بالنسخة الجارية من يورو 2024 باللاعب طيلة مباراة جورجيا بدور الـ 16 التي انتهت بفوزهم برباعية مقابل هدف صنع خلالها صاحب الـ 16 عاماً هدفًا.

ولكن أصبح الاتحاد الإسباني مهددًا بدفع غرامة قدرها 30 ألف يورو بعد مشاركة لامين لامال لمدة 90 دقيقة أمام جورجيا.. لماذا العقوبة وما علاقتها بدقائق لعب صاحب الـ 16 عاماً؟

نصوص مواد القانوني الألماني المتخصصة في حماية الأطفال تمنع من دون 18 عاماً سواء مواطن أو أجنبي (غير ألماني) بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً؛ لمنع استغلالهم.

وهو ما يجعل المدير الفني للمنتخب الإسباني يستبدل نجمه الشاب قبل الساعة الثامنة بتوقيت ألمانيا الذي يسبق التوقيت بمصر بساعة.

وشارك لامين لامال بالخمس مباريات التي خاضتها إسبانيا بالنسخة الجارية من اليورو؛ حيث صنع 3 أهداف وخاض مباراة واحدة أساسيًا.

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