شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرد على إمكانية غياب إبراهيم عادل عن مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو نادى بيراميدز أن إبراهيم عادل لاعب الفريق الكروى الأول، سيتواجد مع الفريق فى مواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى.

وأوضح مصدر مسئول فى بيراميدز خلال تصريحات له لـ"الخليج 365" أن الاتفاق مع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى على أن يتواجد إبراهيم عادل مع بيراميدز، وأحمد نبيل كوكا مع الأهلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين، ثم ينضم الثنائى لمعسكر المنتخب.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأولمبي القاهرة متوجها إلى مدينة نانت الفرنسية يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى لإجراء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته، على أن يتوجه الفريق بعد ذلك إلى مدينة بردو الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وانطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب، على أن ينضم الثنائى فوق السن الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى كلا من من: حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل.