شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن فك عقدة علاء عبد العال أمام الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، عن فك عقدة علاء عبد العال عندما يواجه الجونة الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من دورى nile.

ويسعى فريق سيراميكا لتحقيق الفوز الأول أمام علاء عبد العال، حيث لم يعرف سيراميكا أي انتصار أمام علاء عبد العال في 5 مواجهات سابقة، خسر مباراتين وتعادل في 3 لقاءات، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

وعلى جانب آخر، استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بمباراة المصرى البورسعيدى لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الجونة قبل مواجهته الأحد المقبل على استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الثلاثين من دورى nile.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة الجونة مع المصرى التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، من أجل وضع الخطة المناسبة للعودة بالنقاط الثلاثة من الغردقة.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال شهر يوليو الجارى بعد مباراة الإسماعيلى، حيث يبدأها بمواجهة الجونة يوم 7 يوليو، ثم مع بلدية المحلة يوم 20 يوليو، ثم طلائع الجيش يوم 24 يوليو، ويختتم مواجهات الشهر بمواجهة الأهلى يوم 29 يوليو في مباراة ستكون قوية على أبناء أيمن الرمادى.