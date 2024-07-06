شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يخوض تدريبه الأول فى مشروع الهدف تحت قيادة أحمد الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تدريبه الأول في معسكره المفتوح الذي انطلق اليوم الجمعة، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، حيث يعتبر أول منتخب يخوض مرانه على ملاعب مشروع الهدف بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وحرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على خوض اللاعبين بعض التدريبات البدنية الخفيفة، على أن يتم رفع الحمل التدريبي بشكل تدريجي.

وكان وليد المهدي، مدير منتخب مصر، قد عقد جلسة مع الجهاز الفني بالكامل من أجل الوقوف على ترتيبات المعسكر الحالي.

ويحاول مهدي بالتنسيق مع مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، على توفير بعض الوديات للمنتخب خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق مع الجهاز الفني.



منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 (2)



منتخب مصر للناشئين يتدرب بجدية



منتخب مصر للناشئين في مرانه الأول

صورة جماعية لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008