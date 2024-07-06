شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 – 7 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، كاف يغرم الزمالك 200 ألف دولار و4 مباريات بدون جمهور بسبب أحداث نهائى الكونفدرالية.

كاف يغرم الزمالك 200 ألف دولار و4 مباريات بدون جمهور بسبب نهائى الكونفدرالية

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على نادى الزمالك، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية، ومراسم تسليم الكأس والميداليات، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى استاد القاهرة.

الأهلى يتسلّم باقى مستحقاته لدى الكاف بشأن بطولة الدوري الأفريقي

انتعشت خزينة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بمبلغ 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تُمثل الدُفعة الأخيرة من مكافاة مشاركة الفريق في النسخة الإولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي التي حصد لقبها فريق صن داونز خلال نوفمبر الماضي.

جاهزية سيف الجزيرى لتدعيم هجوم الزمالك واستمرار تأهيل فتوح وجعفر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من مران أمس الخميس، عقب خوض مواجهة فاركو في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شاهد أفضل أهداف مباريات الأسبوع الـ29 من دورى nile.. قذيفة إمام الأبرز

استعرض الحساب الرسمى لقناة أون تايم سبورتس، أفضل أهداف مباريات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دورى nile الذى شهد العديد من الأهداف الجميلة والرائعة.

تعرف على العروض المحلية والخارجية لضم طاهر محمد طاهر .. وموقف الأهلي

يفاضل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بين عدة عروض محلية للرحيل لإحداها الموسم المقبل بعدما أقترب كثيراً من مُغادرة القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

المنتخب الأولمبى يطير إلى باريس 10 يوليو بناء على طلب ميكالى

تتوجه بعثة منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى إلى باريس يوم 10 يوليو الجارى، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بناء على طلب المدير الفنى البرازيلى الذى يفضل البقاء فى باريس 10 أيام قبل انطلاق الأولمبياد.

مودرن سبورت يخطر اتحاد الكرة و الرابطة و الأوليمبية بتغيير إسم فيوتشر

أخطر نادي مودرن سبورت كلا من اتحاد الكرة و رابطة الأندية واللجنة الاوليمبية بتغيير اسم الفريق بدلا من فيوتشر .