الامارات | بديلان من ذهب يهديان إسبانيا تأهل تاريخي على حساب ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المهاجم البديل ميكل ميرينو الاضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل لمنتخب إسبانيا على حساب ألمانيا (2-1) في الدقيقة الاخيرة من الشوط الإضافي الثاني من المباراة القمة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في شتوتغارت وأشار بعد نهاية اللقاء الى انّها "لحظة استثنائية".

وأنهى المنتخب الإسباني الذي يتشارك مع نظيره الألماني الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة (3 لكل منهما)، أحلام "دي مانشافت" في وضع حدا لمسلسل تعثره في المسابقات الدولية الكبرى في السنوات الاخيرة.

افتتح البديل داني أولمو التسجيل لإسبانيا (51)، قبل ان تعادل ألمانيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر البديل الآخر فلوريان فيرتس (89). إلا انّ كلمة الفصل كانت لميرينو (120).

وقال ميرينو "حسنًا، أنا كالميت حقًا الأدرينالين يؤثر علي الآن. لقد كانت لحظة استثنائية".

وتابع "المباراة التي كنا ننتظرها جميعًا، بين اثنين من أفضل الفرق في العالم. يمكن أن تكون نهائي كأس العالم أو نهائي يورو، جميع الذين شاركوا من مقاعد البدلاء لديهم مستوى عالٍ للغاية. لقد أظهرنا أننا نعرف كيف نعاني، وأننا نملك فريقًا رائعًا".

من جهته، علّق البديل الآخر داني أولمو صاحب الهدف الأول لإسبانيا والتمريرة الحاسمة الذي جاء منها هدف الفوز "مرهق للغاية حقًا. إنه مصدر فخر، ما هذا الفريق الرائع الذي نملكه، وكيف قاتلنا حتى النهاية. إنه أمر مذهل، تغمرني سعادة كبيرة".