الامارات | نهاية مشوار أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قمة إسبانيا وألمانيا نهاية مشوار أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وهو النجم الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق الذي سبق أن أعلن اعتزاله من كرة القدم بعد نهاية كأس أوروبا

وأبدى اللاعب عقب خسارة منتخب بلاده حزنه الشديد على خروج الألمان من البطولة بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في وقتا قاتلا كان يستعد فيه المنتخبات لركلان الجزاء.

وأكد مدرب منتخب ألمانيا في وقت سابق أنه أقنع توني كروس بصعوبة الاستمرار مع المنتخب والعودة من جديد بعدما كان قد أعلن اعتزاله الدولي في وقتا سابق، ولكن هذه المرة يبدو أنها النهاية الحقيقية بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع ريال مدريد، وإعلان نهاية مشوار أحد أفضل لاعب خط الوسط في التاريخ والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات.

وقال توني كروس، عقب نهاية المباراة: "وضعنا كل شيء، ان تخسر بعدما كنا قريبين جدا، هو أمر مؤلم... يمكننا جميعا الشعور بالفخر، لما فعلناه، انا سعيد جدا لأنني ساعدت، اعتقد اننا منحنا الكرة الالمانية الأمل مجددا وكنا أفضل مع تقدم الأمور".

وتابع: "اعتقد انّ الفريق سينجح في المستقبل، لكنني اليوم حزين للغاية لأننا كنا نتمنى البقاء في البطولة لفترة أطول".

وتلتقي اسبانيا في نصف النهائي الثلاثاء مع الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال لاحقا.