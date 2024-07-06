يورو 2024.. الإصابة تجبر مبابي على مغادرة مباراة فرنسا والبرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - غادر كيليان مبابي أرضية ملعب مباراة فرنسا والبرتغال بسبب خوفه من تفاقم إصابة الأنف التي تعرض لها في انطلاق يورو 2024.

واستبدل ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، كيليان مبابي بين الشوطين الإضافيين من مباراة البرتغال.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة فرنسا والبرتغال بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويلجأ الفريقان إلى أشواط إضافية لحسم بطاقة العبور إلى نصف نهائي يورو 2024.

وشهدت الوقت الأصلي إثارة كبيرة بين طرقي اللقاء حيث سنحت العديد من الفرص المحققة للتسجيل الأهداف.

وتمكن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، من التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، عقب تخطي عقبة المنتخب البلجيكي بهدف نظيف، بينما خطف المنتخب البرتغالي بطاقة دور الـ8 عقب الفوز الدرامي على سلوفينيا بركلات الترجيح، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة النارية التي تجمع بين البرتغال وفرنسا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024، نظيره الفائز من مباراة إسبانيا وألمانيا، والتي تقام مساء اليوم أيضًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.