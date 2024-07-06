لاعب برشلونة يعلق على فوز بايرن ميونخ التاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - يتذكر مشجعي برشلونة ذكريات سيئة أمام بايرن ميونخ، بعدما نجح الفريق الألماني في الفوز بنتيجة تاريخية 8/2، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتذكر فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة مواجهة بايرن ميونخ، حيث قال: "أظن أنها كانت أسوأ ليلة في مسيرتي في برشلونة، ربما حتى في تاريخ برشلونة، لم أذهب إلى كل مباراة ولم أختبرها بنفس الطريقة، لكن كلاعب عشت الأمر بشكل مختلف".

وتابع دي يونج: "بالفعل، لقد أسوأ مباراة في مسيرتي حتى الآن، في الليالي الأولى، كان من الصعب النوم".

بينما تحدث عن فوز ريال مدريد برباعية، قال: "بالتأكيد النتيجة 0-4 في البرنابيو مميزة للغاية، الفوز على ريال مدريد أمر جيد دائمًا، كان الفوز بالكلاسيكو شعورًا ممتعًا للغاية".

وأكمل: "الأمر كان غريبًا لأننا كنا خلفهم في الترتيب، عندما فزنا عليهم أيضًا في نهائي كأس السوبر الإسباني، لقد كنا نستحق الفوز بالفعل".

بينما علق على شارة قيادة برشلونة، فقال: "بالتأكيد، هذا يعد شرف لي أن أكون أحد قادة برشلونة، عندما تم تعييني".

واختتم: "لم يتغير نهجي كثيرًا، على الرغم من أنه من خلال القيام بنفس الأشياء على أرض الملعب فإنك تتحمل المزيد من المسؤوليات".

