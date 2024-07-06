توماس مولر يلمح لنهاية رحلته مع منتخب ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - ألمح توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا إلى إمكانية اعتزاله لعب كرة القدم دوليا بعد إقصاء الماكينات من بطولة كأس أمم أوروبا.

وأقصي منتخب ألمانيا من بطولة كأس أمم أوروبا بعد خسارته أمام إسبانيا بهدفين لهدف، والتي جمعت بينهما في دور ربع نهائي البطولة.

وألمح مولر في تصريحات عقب نهاية المباراة أنها قد تكون مباراته الدولية الأخيرة له في مسيرته مع منتخب ألمانيا بعد السقوط أمام إسبانيا.

وكان مولر انهار بالبكاء بعد الخسارة أمام إسبانيا وتوديع بطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

وعلق مولر بعد الإقصاء أنه خروج مرير وقاس من بطولة كأس أمم أوروبا، موجها الشكر للجماهير الألمانية لدعمها طوال البطولة الأوربية.

وشارك توماس مولر مع منتخب ألمانيا خلال مسيرته في بطولة كأس أمم أوروبا في 17 مباراة لكنه لم يسجل اي هدف، على عكس كأس العالم سجل 10 أهداف.