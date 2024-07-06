اتحاد الكرة لميكالي: نحلم بتكرار إنجازك في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تمنيه بتكرار إنجاز روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024.

أضاف محمد بركات في تصريحاته تلفزيونية، أن اتحاد الكرة يتمنى من روجيو ميكالي أن يعيد إنجازه بتحقيق ميدالية أولمبية، حيث سبق له تحقيق الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في الأولمبياد".

وواصل: "هناك تطور في مستوى المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع روجيرو ميكالي، والجميع كان شاهد على ذلك.. القادم هو مرحلة جديدة بالنسبة للفراعنة".

وأختتم محمد بركات تصريحاته قائلًأ: "نتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة خير، وأن يكرر ميكالي إنجازه بالحصول على ميدالية أولمبية".

ويقع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم إسبانيا و أوزبكستان بالإضافة لمنتخب الدومينيكان، في مجموعته بأولمبياد باريس 2024 لكرة القدم.

بدأ عصر أمس معسكر منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم كلا من الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.