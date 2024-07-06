برنامج المنتخب الأولمبي قبل السفر لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن برنامج منتخب مصر الأولمبي، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

أضاف محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر الأولمبي بدأ معسكره استعدادًا ليورو 2024 مساء اليوم الجمعة".

وأضاف بركات : "المنتخب سيخوض تدريباته خلال 5 أيام في القاهرة، وتتوجه بعدها البعثة على متن طائرة خاصة إلى بوردو الفرنسية يوم 10 يوليو الجاري".

وواصل: "منتخب مصر الأولمبي سيخوض معسكره في بوردو لأسبوع كامل، وتتخلله مباراتين وديتين، الأول أمام أوكرانيا يوم 14 يوليو، والثانية أمام العراق يوم 17 يوليو".

وأشار : "كان من المُقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الأولمبي إلى نانت مباشرةً من القاهرة يوم 18 يوليو، ولكن روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب قرر خوض معسكر في بوردو أولًا".

وأختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "روجيرو ميكالي أكد أنه سيستفيد من هذا المعسكر في بوردو، لذا وافق اتحاد الكرة على طلبه، وبعد هذا المعسكر، ستنتقل البعثة إلى نانت يوم 18 يوليو".