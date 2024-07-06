مران المنتخب الأوليمبي.. انتظام 20 لاعبا والنني وزيزو ينضمان الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا للسفر يوم اللربعاء المقبل إلى مدينة بوردو لاداء وديتين مع اوكرانيا والعراق يومى 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر يوم 18 يوليو الى نانت للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.



خاض المنتخب أول تدريباته وسط أجواء حماسية وحرص الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور التدريب والتقي بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران

ووجه جمال علام الشكر إلى الأندية التى كانت حريصة على إرسال لاعبيها فى موعد المعسكر وطالب كل اللاعبين بالتركيز والجدية و الالتزام الفني مشددا على أن اسم مصر فى الأولمبياد شرف كبير ومسئولية على عاتقهم .

وتواجد فى المعسكر 20 لاعبا هم : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .. وتواجد كل اللاعبين باستثناء محمد النني و احمد سيد زيزو المقرر انضمامهما يوم الاحد المقبل باتفاق مع المدير الفني .

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مخطط أحمال وجواو محلل اداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي.