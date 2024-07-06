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إكرامي: جماهير الزمالك ستستمر في مقاطعة الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - علق إكرامي الشحات على أزمة الأخيرة بشأن عدم خوض مواجهة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.


وأكد إكرامي أن الزمالك كان يخشى مواجهة الأهلي، مؤكدًا على أن خوف الزمالك من خوض مباراة القمة حقيقة.
وقال إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك كانت له 4 مطالب، هل حدث وتحقق منها شيء؟، وأيضًا لماذا خاض مواجهة سيراميكا؟".
وأكمل: "الزمالك كان متخوف من مواجهة الأهلي، هذه حقيقة، والدليل على ذلك خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، ولم تتحقق مطالبه".
وأكمل: "هناك حالة حزن عند جماهير الزمالك ولم يحضروا مباراة سيراميكا، وأرى أنهم سيستمرون في مقاطعة حضور المباريات".
وأتم إكرامي الشحات تصريحاته: "أعتقد أن قرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة، انفعالي ولا أعرف من المسؤول عن اتخاذ هذا القرار".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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