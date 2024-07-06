الزمالك: ما حدث في ملف بوطيب "معجزة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، أن ما حدث في أزمة المهاجم المغربي خالد بوطيب يعد معجزة، وبعد عمل مجلس الإدارة على حل المشكلة.



وكان الزمالك قد توصل لحل مع بوطيب ووكيله بشأن حل الأزمة الخاصة باللاعب في المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "كان هناك مجهود جبار ساعات العمل خلال الأسبوع الماضي وصلت لـ24 ساعة يوميًا لكي تفتح مفاوضات وتحول أموال".

وتابع: "الزمالك قام بتحويل مليون يورو لخالد بو طيب، المفترض ستصل له 10 يوليو المقبل، لابد من وقفة من الجهات المسؤولة".

وأكمل: "هناك عملة صعبة تترمي على الأرض بسبب أخطاء فادحة من المجلس السابق".

وأردف: "ما حدث في ملف خالد بو طيب يعد معجزة وليست مشكلة عادية، كان لديهم ثقة كبيرة جدًا بسبب الإدارة القديمة، الحكم الذي حصل عليه بو طيب كان به اتهام واضح وصريح بالتحايل لمجلس الإدارة السابق".