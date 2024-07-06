أرقام خرافية في ليلة وداع كروس لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - ودع المنتخب الألماني الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعدما تعرض للهزيمة أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك على أرضه ووسط جماهيره.



وكان توني كروس قد أعلن في وقت سابق عن اعتزاله كرة القدم عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعدما لم يجدد عقده مع ريال مدريد الإسباني.



أرقام توني كروس

استطاع كروس تحقيق ثلاثة ألقاب مع ريال مدريد الإسباني خلال موسم 2023-2024 الماضي، حيث أحرز الدوري الإسباني والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ونجح كروس في المشاركة في 465 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، حيث سجل خلالهما 28 هدفا وقدم 99 تمريرة حاسمة.

كما توج الدولي الألماني مع النادي الإسباني ب22 لقبا متنوعا أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ليصبح أحد أعظم المحترفين في تاريخ الكرة الإسبانية.

كأس العالم

وخلال مسيرته شارك توني كروس في 755مباراة، حيث أحرز 73 هدفًا، بينما صنع 166هدف.