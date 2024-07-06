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وزير الرياضة يشيد بفوز بطلة الباراتايكوندو سلمى علي ببرونزية التحدي العالمي استعدادًا للبارالمبياد

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بأداء اللاعبة سلمي علي ، بعد تحقيق برونزية بطولة التحدى العالمى للباراتايكوندو فئة G4، والمُساوية فى النقاط لبطولة إفريقيا 40 نقطة، من معقل التايكوندو كوريا الجنوبية.


ويتابع الدكتور أشرف صبحي علي مدار الساعة أخر الاستعدادات لكافة اللاعبين المتأهلين إلي الأوليمبياد والبارالمبياد.


وأكد وزير على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة خلال الفترة الراهنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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