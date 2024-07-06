موقف موراتا من المشاركة في نصف نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، لينجح في التأهل للدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وكانت هناك إثارة وحماس خلال مواجهة ألمانيا وإسبانيا، حيث أحرز ميكيل ميرينو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 119.

فقد تسبب هدف اللاعب الإسباني لدخول عدد من لاعبي منتخب إسبانيا إلى الملعب، من مقاعد البدلاء، وهو ما دفع الحكم إلى إشهار بطاقة صفراء.

وتخيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أنه حصل على بطاقة صفراء، بعد الاحتفال بهدف الفوز، مما جعل هناك حالة من الحزن عند اللاعب، خاصة وأنه سيخسر المشاركة في نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الإسباني للتأكيد على أن تلك البطاقة كانت لصالح لاعب إسبانيا، فابيان رويز، وليس موراتا.

وأشارت أن موراتا سيمكنه المشاركة بشكل طبيعي في مباراة نصف النهائي، ضد الفائز من اللقاء الجاري حاليًا بين فرنسا والبرتغال.