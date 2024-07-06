يورو 2024.. عثمان ديمبلي رجل مباراة فرنسا والبرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - حصل عثمان ديمبلي لاعب المنتخب الفرنسي على جائزة رجل المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام البرتغال في ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وقدم عثمان ديمبلي مردود فني مميز على الرغم من مشاركته في منتخب الشوط الثاني من عمر المباراة حيث عزز القدرات الهجومية للديوك الفرنسية.

ونجح منتخب فرنسا في حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي يورو 2024 بعد التغلب على البرتغال بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 5/3 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع نظيره الاسباني في نصف نهائي يورو 2024.

تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

وسط الملعب: فيتينها، بالينها، برونو فرنانديز.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.

وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كولو مواني، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي