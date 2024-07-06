مصدر بالمنتخب الأولمبي يكشف حقيقة اتفاق خروج لاعبي بيراميدز من المعسكر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر بالمنتخب الأولمبي حقيقة خروج لاعبي بيراميدز من المعسكر للانضمام لصفوف فريقهم من اجل المشاركة فى مباريات الدوري.

أكد المصدر انه لا يعلم شئ عن خروج لاعبي بيراميدز من معسكر المنتخب ولم يحدق ايه اتفاقات حول هذا الامر وجميع اللاعبون مستمرون معنا حتي يوم ١٠ يوليو لحين السفر الي باريس.



واضاف انه في حالة حدوث خرق لمعسكر المتتخب الاولمبي لن نصمت ازاء ذلك وسيكون لنا موقف واضح في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 10 يوليو للدخول في معسكر مغلق هناك يتخلله مبا راتين وديتين امام اوكرانيا يوم ١٤ والعراق يوم ١٧.