أحمد سالم يكشف حقيقة غياب جماهير الزمالك عن السوبر الإفريقي أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، حقيقة غياب جماهير الفارس الأبيض من دعم الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي في السوبر الإفريقي.



ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، بعدما نجح الأبيض في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بينما فاز الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لقد كانت هناك جلسة استماع في الاتحاد الإفريقي، والعقوبات الصادرة بشأن أحداث نهائي الكونفيدرالية تعتبر حكم أول وستصدر الحيثيات وسنتقدم بتظلم".

وتابع: "جماهير الزمالك لن يتم حرمانها من التواجد في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي بنسبة 99%، فتنظيم نهائي الكونفدرالية لم يكن من اختصاص الزمالك بمفرده".

وأختتم تصريحات بشأن ديون الزمالم المتبقية، والمقدرة ب 39 ألف دولار، فقال: "ليس هناك استعجال لأن القيد سيكون في بداية شهر أغسطس المقبل".