وكيل بوطيب يكشف كواليس إنهاء الأزمة مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عزيز، وكيل أعمال مهاجم الزمالك السابق خالد بوطيب، كواليس إنهاء أزمة المغربي مع مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.



وكان الزمالك قد نجح في التوصل لاتفاق على إنهاء أزمة مستحقات المهاجم المغربي والتي تفوق الأثنين مليون دولار.

تصريحات وكيل بوطيب

وتحدث محمد عزيز في تصريحات تلفزيونية عن كيفية إتمام المفاوضات مع الزمالك لحل الأزمة، حيث قال: "تواصل معنا مسؤولو الزمالك، ولم تكن لدؤنا مشكلة، فبوطيب قضى في الزمالك فترة محترمة ويحترم جماهيره".

وتابع: "مجلس الزمالك دفع جزءًا من المستحقات والجزء الآخر على أشهر، كان يجب أن نحصل على ضمانات".

وأكمل: "الزمالك كان يريد حل المشكلة في أسرع وقت بسبب الكونفدرالية، منذ أن تواصلوا معنا الأمر لم يأخذ إلا يومين وتفاصيل قليلة وكل شيء انتهى".

وعن الاتفاق حول حصول بوطيب على جزء من أمواله من مكافأة الفوز بالكونفيدرالية، رد: "هذا الأمر صحيح 100%".

وأكمل: "موكلي قام بالتوقيع على عقده مع الزمالك باللغة الإنجليزية وليست العربية لأن اللاعب لا يُجيد قراءة اللغة العربية".

وأختتم عزيز تصريحاته: "عبد الواحد السيد وأحمد إبراهيم وحسين لبيب هم من تواصلوا معي لحل أزمة مستحقات خالد بو طيب".

