كريستيانو رونالدو يخسر اللقب الثالث هذا الموسم بركلات الترجيح

ياسر رشاد - القاهرة - امتدت معاناة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع ركلات الترجيح إلى بطولة يورو 2024.

وخسر منتخب البرتغال أمام فرنسا بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 5/3 في دور ربع نهائي يورو 2024.

اللقب الثالث..

وكان كريستيانو رونالدو قد ودع مع ناديه النصر السعودي، بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات المعاناة الترجيحية قبل أن يتكرر الأمر بخسارة كأس الملك السعودي أمام الهلال، لتصل إلى منتخب البرتغال في يورو 2024.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع نظيره الاسباني في نصف نهائي يورو 2024.

تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

وسط الملعب: فيتينها، بالينها، برونو فرنانديز.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.

وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كولو مواني، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي