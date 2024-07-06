ثروت سويلم: إبراهيم عادل سيشارك مع بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - علق ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على تواجد لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل في معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.



وأكد سويلم أن إبراهيم عادل سوف يخرج من معسكر منتخب مصر وسيتواجد مع بيراميدز.

وأوضح أن النادي الأهلي على علم بالاتفاق، وليست هناك أدنى أزمة من جانب الأهلي أو اعتراض.

فيما كشف مصدر بالمنتخب الأولمبي أنه ليس لديه أي علم شئ عن خروج لاعبي بيراميدز من معسكر المنتخب ولم يحدق ايه اتفاقات حول هذا الامر وجميع اللاعبون مستمرون معنا حتي يوم ١٠ يوليو لحين السفر الي باريس.

واضاف انه في حالة حدوث خرق لمعسكر المتتخب الاولمبي لن نصمت إزاء ذلك وسيكون لنا موقف واضح في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 10 يوليو للدخول في معسكر مغلق هناك يتخلله مبا راتين وديتين امام اوكرانيا يوم ١٤ والعراق يوم ١٧.