"يورو وكوبا ودوري مصري".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام اليوم السبت الموافق6 يوليو الجاري عدد مباريات الهامة نستعرضها بالقنوات الناقلة عبر السطور التالية:

ربع نهائي يورو 2024

07:00 ـ إنجلترا VS سويسرا - القناة الناقلة: bein sports max HD1

10:00 ـ هولندا VS تركيا - القناة الناقلة: bein sports max HD2

الدوري المصري

04:00 ـ المقاولون العرب VS موردن سبورت ـ القناة الناقلة: أون سبورت1

05:30 ـ سموحة VS إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورت2

07:00 ـ زد VS البنك الأهلي ـ القناة الناقلة: أون سبورت1

كوبا أمريكا

04:00 فجر الأحد ـ فنزويلا VS كندا

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