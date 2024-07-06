اخبار الرياضه

"يورو وكوبا ودوري مصري".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام اليوم السبت الموافق6 يوليو الجاري عدد مباريات الهامة نستعرضها بالقنوات الناقلة عبر السطور التالية:

ربع نهائي يورو 2024

07:00 ـ إنجلترا VS سويسرا - القناة الناقلة: bein sports max HD1

10:00 ـ هولندا VS تركيا - القناة الناقلة: bein sports max HD2

04:00 ـ المقاولون العرب VS موردن سبورت ـ القناة الناقلة: أون سبورت1

05:30 ـ سموحة VS إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورت2

07:00 ـ زد VS البنك الأهلي ـ القناة الناقلة: أون سبورت1

كوبا أمريكا

04:00 فجر الأحد ـ فنزويلا VS كندا

اقرأ أيضَا:
الزمالك يكشف المبلغ المتبقي لحل أزمة إيقاف القيد

هل سيشارك إبراهيم عادل ضد الأهلي؟.. مصدر يجيب

فرنسا تُقصي البرتغال وتخطف بطاقة نصف نهائي يورو2024
إسبانيا تُقصي صاحب الأرض وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024 بفوز قاتل أمام ألمانيا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا