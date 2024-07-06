شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى افتتاح الجولة 30 لمسابقة الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت 3 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلي، في مواجهات قوية ومثيرة في الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية.

مواعيد مباريات الجولة الـ"30" لمسابقة الدوري المصري



السبت 6 يوليو

المقاولون العرب & مودرن سبورت..4 عصراً

سموحة & انبى..5.30 مساء

زد اف سى & البنك الاهلى..7 مساء



الاحد 7 يوليو

بلدية المحلة & المصري البورسعيدى..4 عصراً

الزمالك & الاسماعيلى..7 مساء

الجونة & سيراميكا..7 مساء



الاثنين 8 يوليو

فاركو & الداخلية..4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..5.30 مساء

الاهلى & طلائع الجيش..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.