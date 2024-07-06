شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: أتمنى حصد ميدالية أولمبية.. وانضمام الننى وزيزو إضافة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح كريم الدبيس، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى، أنه يتمنى حصد ميدالية أولمبية خلال المشاركة في أولمبياد باريس القادمة لتحقيق أحلام الجماهير المصرية.

وأوضح كريم الدبيس خلال تصريحات تليفزيزنية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير، قائلا: "ضم محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى السابق وأحمد سيد (زيزو) لاعب فريق الزمالك إلى المنتخب الأولمبى أمر جيد للغاية، وإضافة لينا في الأولمبياد، وسوف نسعى للظهور بشكل جيد في المباريات".

وانطلق عصر الجمعة معسكر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب، على أن ينضم الثنائى فوق السن الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأولمبي القاهرة متوجها إلى مدينة نانت الفرنسية يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى، لإجراء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته، على أن يتوجه الفريق بعد ذلك إلى مدينة بوردو الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الأنديه المصرية ووزارة الشباب والرياضة وإلى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى كلا من من: حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل.