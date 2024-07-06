شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المنتخب الاوليمبي تدريباته باستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو الجاري ، على متن طائرة خاصة؛ للمشاركة في الأولمبياد التي يبدأ المنتخب مشواره فيها يوم 24 من الشهر القادم.

وانطلق مساء الجمعة معسكر منتخب مصر الاوليمبي بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما غدا الأحد 7 ،وضمت القائمة كل من من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

في سياق مغاير، تستأنف اليوم فعاليات الدورة الثانية التدريبية للرخصة الأفريقية A تحت رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم وإشراف الاتحاد الافريقي ، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بـ6 أكتوبر. ويستمر الكورس الاول للدورة حتى الثلاثاء القادم .

ويحضر الدورة 25 مدربا ومن المنتظر أن تشمل محاضرات عملية ونظرية لجميع المشاركين، ، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين و إيهاب الجندي مقرر اللجنة.