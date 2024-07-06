يورو 2024.. فرنسا تتخطى البرتغال بركلات الترجيح وتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف النهائي

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد تخطيه عقبة منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فولكسبارك"، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب فرنسا لمواجهة منتخب إسبانيا في نصف نهائي اليورو مساء الثلاثاء المقبل، بعد أن تخطى الأخير منتخب ألمانيا صاحب الأرض بنتيجة 2-1.

وبدأ منتخب البرتغال مباراته ضد فرنسا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

فيما بدأ منتخب فرنسا مواجهة البرتغال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، كامافينيجا.

خط الهجوم: كولو مواني، كيليان مبابي، جريزمان .