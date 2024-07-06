الامارات | الأزمات مستمرة.. عقوبات جديدة على نادي الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن نادي الزمالك على موعد مع عقوبات جديدة وأزمات مستمرة في الموسم الحالي بعدما نشرت مواقع مصرية عن توقيع عقوبات على نادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي بسبب أحداث المباراة النهائية لـ كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المنتهي.

وشهدت المباراة النهائية في استاد القاهرة بعد نهايتها أثناء مراسم تسليم الجوائز حالة من عدم التنظيم وتدافع لبعض الجماهير داخل ملعب اللقاء.

وكان الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون مقابل بعد أن كان قد خسر في المباراة الأولى 2-1.

وكشفت مصادر إعلامية مصرية، أن الكاف قرر توقيع غرامة مالية على الزمالك بقيمة 200 ألف دولار، إضافة إلى منع حضور جماهيره في مبارياته الإفريقية لمدة 4 مباريات، اثنين منهم مع إيقاف التنفيذ على خلفية أحداث مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن حق نادي الزمالك الاستئناف على العقوبة خلال 3 أيام، ويذكر أن الزمالك سيشارك في بطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2025، بصفته بطل النسخة الأخيرة.