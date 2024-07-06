الامارات | وداعا كريستيانو رونالدو.. البرتغال تودع كأس أمم أوروبا أمام فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أمم أوروبا بعدا ابتسمت ركلات الجزاء لفرنسا على حساب البرتغال بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي في الدور ربع النهائي من كأس اوروبا لكرة القدم.

وكان جواو فيليكس اللاعب الوحيد الذي أهدر محاولته عندما ارتدت من القائم في ركلات الجزاء بعد مباراة ضعيفة فنيا من الفريقان انتهت بالتعادل السلبي مع غياب تام للنجم الفرنسي كليان مبابي الذي تم استبداله في الدقيقة 105، إضافة إلى كريستيانو رونالدو، الذي لم يصل إلى المرمى في أي فرصة ليتجه المنتخبان إلى ركلات الجزاء والتي انتهت لصالح فرنسا، مع غياب تام أيضا للحارس كوستا، الذي قاد البرتغال المباراة الماضية ببراعة بالتصدي لثلاث ركلات جزاء ترجيحية.

وتخطت فرنسا نحسا لازمها في ركلات الترجيح دام 18 عاما في البطولات الكبرى بعد ان خسرت نهائي مونديال المانيا عام 2006، ثم أمام سويسرا في ثمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس اوروبا صيف عام 2021، وبعدها نهائي مونديال قطر امام الارجنتين عام 2022.