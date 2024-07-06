الامارات | فرنسا تواجه إسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا.. موعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الدور نصف النهائي في كأس أمم أوروبا 2024 مواجهة جديدة من العيار الثقيل ونهائي حقيقي للبطولة بعد اصطدام إسبانيا مع ألمانيا في الدور ربع النهائي يصطدم المنتخب الإسباني مع وصيف العالم منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وصعد منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، بعد التغلب على منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

بينما صعد المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي عقب تغلبه على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف.

وتقام مباراة فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، 9 يوليو، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.