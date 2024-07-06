ماذا قدم رونالدو في يورو 2024 بعد خروجه من البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - ودع كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بعد خسارته أمام فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وكانت الأشواط الأصلية والإضافية أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الحكم للذهاب لركلات الترجيح التي أبتسمت للديوك الفرنسية، رغم أن "رونالدو" نجح في تسجيل ركلته الجزائية.

فشل رونالدو في تسجيل هدف لأول مرة خلال مسيرته الكروية مع منتخب البرتغال في أحد البطولات الكبرى سواء أمم أوروبا أو كأس العالم، والتي بدأت منذ مشاركته في يورو 2004، ثم مونديال 2006.

ماذا قدم رونالدو في يورو 2024

شارك رونالدو في جميع المباريات بشكلٍ أساسي مع منتخب بلاده البرتغال، لكنه فشل في تسجيل أي هدف بعدما أهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا، ولم يصنع سوى هدف واحد جعله الأكثر صناعة لأهداف في تاريخ كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه هداف اليورو، وأكثر من شارك فيها.

سدد رونالدو 23 تسديدة في بطولة اليورو و أضاع 5 فرص محققة للتسجيل، كما وقع في مصيدة التسلل 8 مرات، وصنع لزملاءه فرصتين خطيرتين للتسجيل.